Учителя физкультуры жестоко обращались с детьми из интерната в ЯНАО

Двух сотрудников интернета на Ямале заподозрили в жестоком обращении с воспитанниками. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.
Речь идет об учителях физкультуры из школы-интерната в поселке Гыда Тазовского района.
«В школе-интернате не все благополучно. Недавно прокуратура района провела проверку. Среди жителей обсуждается версия, что несколько педагогов школы допускали жестокое обращение с детьми», — рассказал агентству Ura.ru местный житель.
По данным следствия, с марта 2024 года по октябрь 2025 года они применяли «недопустимые методы воспитания» в отношении троих учеников. После проверки следователи возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ведется следствие.
