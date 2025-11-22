Учителя физкультуры жестоко обращались с детьми из интерната в ЯНАО

На Ямале возбудили дело против двух педагогов за издевательства над учениками

Двух сотрудников интернета на Ямале заподозрили в жестоком обращении с воспитанниками. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Речь идет об учителях физкультуры из школы-интерната в поселке Гыда Тазовского района.

«В школе-интернате не все благополучно. Недавно прокуратура района провела проверку. Среди жителей обсуждается версия, что несколько педагогов школы допускали жестокое обращение с детьми», — рассказал агентству Ura.ru местный житель.

По данным следствия, с марта 2024 года по октябрь 2025 года они применяли «недопустимые методы воспитания» в отношении троих учеников. После проверки следователи возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ведется следствие.

