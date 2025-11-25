На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказала, какие предметы в доме опасны для детей

Эксперт Кошелева: мебель в доме может представлять опасность для детей
true
true
true
close
Shutterstock

Дом, где ребенок растет и проводит большую часть своего времени, может оказаться полон неожиданных опасностей. Угрозу здоровью малыша может представлять мебель, электрические приборы и даже неправильное напольное покрытие. Об этом «Известиям» рассказала директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева.

Специалист отметила, что напольное покрытие в доме, где живет ребенок, должно быть нескользким, устойчивым и простым в уходе. Она посоветовала использовать коврики с силиконовой подложкой или мягкие модульные покрытия. Для того чтобы малыш не спотыкался, углы ковров большого размера нужно зафиксировать с помощью двустороннего скотча.

Эксперт напомнила, что особое внимание важно уделить мелким предметам, таким как монеты или батарейки. По ее словам, если они попадут в пищевод, то могут серьезно повредить внутренние ткани. Также в недоступных для ребенка местах нужно хранить лекарства, бытовую химию, инструменты и острые предметы.

Мебель может быть также опасна для малыша. Кошелева порекомендовала устанавливать блокираторы на дверцы, чтобы избежать травмы пальцев, и фиксировать крупные шкафы к стене. Все острые углы важно защитить с помощью мягких накладок, а в детской комнате стоит устанавливать мебель с плавными формами без стеклянных деталей.

Помимо этого, опасность представляют электрические приборы. Специалист объяснила, что розетки желательно заменить на модели с защитой от детей, а провода нужно спрятать или закрепить. Нагревающиеся приборы также важно хранить в недоступном для ребенка месте, при этом выключая их сразу после использования. А на кухне нужно установить экран на плиту и использовать блокираторы для ручек газовой панели.

«Окна остаются одной из самых опасных зон в квартире для маленьких детей. Москитные сетки не защищают от падения, поэтому надежнее установить ручки с замками или специальные блокираторы, которые ограничивают открытие створки. Мебель лучше располагать подальше от окон, чтобы она не превращалась в «лестницу». И, главное, никогда не оставляйте ребенка одного в комнате с открытыми или потенциально доступными окнами», — объяснила эксперт.

Опасность также могут представлять шторы со шнурами и длинные портьеры. По словам Кошелевой, стоит заменить их на короткие рулонные или римские шторы без свисающих элементов, за которые может потянуть ребенок.

Ранее тренер рассказал, как безопасно заниматься с детьми фитнесом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами