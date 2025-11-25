Эксперт рассказала, какие предметы в доме опасны для детей

Дом, где ребенок растет и проводит большую часть своего времени, может оказаться полон неожиданных опасностей. Угрозу здоровью малыша может представлять мебель, электрические приборы и даже неправильное напольное покрытие. Об этом «Известиям» рассказала директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева.

Специалист отметила, что напольное покрытие в доме, где живет ребенок, должно быть нескользким, устойчивым и простым в уходе. Она посоветовала использовать коврики с силиконовой подложкой или мягкие модульные покрытия. Для того чтобы малыш не спотыкался, углы ковров большого размера нужно зафиксировать с помощью двустороннего скотча.

Эксперт напомнила, что особое внимание важно уделить мелким предметам, таким как монеты или батарейки. По ее словам, если они попадут в пищевод, то могут серьезно повредить внутренние ткани. Также в недоступных для ребенка местах нужно хранить лекарства, бытовую химию, инструменты и острые предметы.

Мебель может быть также опасна для малыша. Кошелева порекомендовала устанавливать блокираторы на дверцы, чтобы избежать травмы пальцев, и фиксировать крупные шкафы к стене. Все острые углы важно защитить с помощью мягких накладок, а в детской комнате стоит устанавливать мебель с плавными формами без стеклянных деталей.

Помимо этого, опасность представляют электрические приборы. Специалист объяснила, что розетки желательно заменить на модели с защитой от детей, а провода нужно спрятать или закрепить. Нагревающиеся приборы также важно хранить в недоступном для ребенка месте, при этом выключая их сразу после использования. А на кухне нужно установить экран на плиту и использовать блокираторы для ручек газовой панели.

«Окна остаются одной из самых опасных зон в квартире для маленьких детей. Москитные сетки не защищают от падения, поэтому надежнее установить ручки с замками или специальные блокираторы, которые ограничивают открытие створки. Мебель лучше располагать подальше от окон, чтобы она не превращалась в «лестницу». И, главное, никогда не оставляйте ребенка одного в комнате с открытыми или потенциально доступными окнами», — объяснила эксперт.

Опасность также могут представлять шторы со шнурами и длинные портьеры. По словам Кошелевой, стоит заменить их на короткие рулонные или римские шторы без свисающих элементов, за которые может потянуть ребенок.

