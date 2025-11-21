Ветеринар рассказал, сколько длится инкубационный период бешенства

Инкубационный период бешенства во многом зависит от того, на какую часть тела пришелся укус зараженного животного. Об этом в беседе с РИАМО сообщил главный врач столичной ветеринарной клиники Михаил Шеляков.

«Главная опасность укусов в лицо, что вирус быстро попадает в головной мозг, а от инкубационного периода до клинической картины бешенства может пройти три-пять дней. А вот если укусили, условно, в палец на ноге, то инкубационный период может длиться до года, когда человек уже может забыть, что его укусили», — пояснил Шеляков.

Он добавил, что бешенство переносят не только представители псовых, например лисы или волки, но и другие млекопитающие. Вирус, по его словам, поражает центральную нервную систему и головной мозг, что впоследствии приводит к летальному исходу.

Недавно вспышку бешенства зафиксировали в столичном районе Щукино, власти объявили карантин на два месяца. Очагом распространения инфекции стало жилое помещение в доме 19 на улице Гамалеи. Неблагополучным пунктом названа территория, прилегающая к очагу и ограниченная улицами Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, а также руслами Соболевского ручья и реки Москвы.

