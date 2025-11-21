На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеринар рассказал, сколько длится инкубационный период бешенства

Ветврач Шеляков: инкубационный период бешенства может длиться до года
true
true
true
close
Depositphotos

Инкубационный период бешенства во многом зависит от того, на какую часть тела пришелся укус зараженного животного. Об этом в беседе с РИАМО сообщил главный врач столичной ветеринарной клиники Михаил Шеляков.

«Главная опасность укусов в лицо, что вирус быстро попадает в головной мозг, а от инкубационного периода до клинической картины бешенства может пройти три-пять дней. А вот если укусили, условно, в палец на ноге, то инкубационный период может длиться до года, когда человек уже может забыть, что его укусили», — пояснил Шеляков.

Он добавил, что бешенство переносят не только представители псовых, например лисы или волки, но и другие млекопитающие. Вирус, по его словам, поражает центральную нервную систему и головной мозг, что впоследствии приводит к летальному исходу.

Недавно вспышку бешенства зафиксировали в столичном районе Щукино, власти объявили карантин на два месяца. Очагом распространения инфекции стало жилое помещение в доме 19 на улице Гамалеи. Неблагополучным пунктом названа территория, прилегающая к очагу и ограниченная улицами Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, а также руслами Соболевского ручья и реки Москвы.

Ранее в организме человека нашли ген, который усиливает вирус бешенства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами