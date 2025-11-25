Россиянка пришла в суд с осиновым колом, который считает своим талисманом

В Омске приставы не дали женщине пройти в зал суда с осиновым колом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Омской области.

В начале октября 50-летняя местная жительница пришла вместе с 20-летним сыном в Центральный районный суд Омска на заседание. На входе судебные приставы осмотрели сумку гражданки, в которой обнаружили заточенный деревянный предмет. На вопрос, что это, женщина уверенно ответила, что это осиновый кол.

Омичка объяснила, что для нее это не просто деревянный брусок, а мощный энергетический талисман с защитной силой, который придает ей уверенность в любой ситуации и без которого она не выходит из дома. Тем не менее женщине пришлось пройти заседание без своего амулета, так как он представлял угрозу для угрожающих.

Приставы напомнили, что нарушение правил безопасности в суде карается административным штрафом.

