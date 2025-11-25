На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка пришла в суд с осиновым колом, который считает своим талисманом

Омичка пыталась пронести в суд амулет в виде осинового кола
true
true
true
close
ФССП России

В Омске приставы не дали женщине пройти в зал суда с осиновым колом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Омской области.

В начале октября 50-летняя местная жительница пришла вместе с 20-летним сыном в Центральный районный суд Омска на заседание. На входе судебные приставы осмотрели сумку гражданки, в которой обнаружили заточенный деревянный предмет. На вопрос, что это, женщина уверенно ответила, что это осиновый кол.

Омичка объяснила, что для нее это не просто деревянный брусок, а мощный энергетический талисман с защитной силой, который придает ей уверенность в любой ситуации и без которого она не выходит из дома. Тем не менее женщине пришлось пройти заседание без своего амулета, так как он представлял угрозу для угрожающих.

Приставы напомнили, что нарушение правил безопасности в суде карается административным штрафом.

Ранее в Татарстане женщина с ножом атаковала прибывших на вызов полицейских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами