Стало известно, какой эффект дает безоперационная липосакция

Pravda.Ru: безоперационная липосакция поможет достичь ровных контуров тела
Freepik

Безоперационная липосакция, в основе которой лежит разрушение жировых клеток под воздействием тепловой, ультразвуковой или электрической энергии, поможет получить ровные контуры тела без скальпеля. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Наиболее популярной технологией является ультразвуковая кавитация, которая разрушает мембраны жировых клеток и при этом не повреждает сосуды и нервы. Кроме того, существует метод электролиполиз, основанный на действии микротоков.

«Эти методы нельзя рассматривать как альтернативу диете. Без нормального питания и водного баланса жир вернется. Липосакция без операции — лишь стимул для тела, но не волшебная палочка», — подчеркнула нутрициолог Анна Гордеева.

Пластический хирург Юрий Мирзабекян до этого говорил, что в России растет спрос на липосакцию – за последнее время число таких операций подскочило втрое. При этом в большинстве случаев жители заблуждаются, полагая, что так можно вылечить ожирение, тогда как речь идет о крайне опасной операции, позволяющей откачать лишь небольшое количество жира, объяснил он.

Ранее хирург рассказал, сколько держится результат липосакции.

