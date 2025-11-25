На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казахстан предоставит новые данные о расследовании крушения азербайджанского самолета

Казахстан до декабря предоставит данные о расследовании крушения самолета AZAL
Isa Tazhenbayev/Global Look Press

Власти Казахстана до конца 2025 года предоставят сведения о расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау. Об этом сообщил вице-министр транспорта Казахстана Максат Калиакпаров на брифинге с журналистами, передает ТАСС.

По его словам, расследование трагедии продолжается. Первые предварительные итоги после трех месяцев были представлены в полном объеме соответствующей комиссией. Сейчас осуществляется более глубокое расследование, ведутся сложные экспертизы, работа сложная, отметил Калиакпаров.

По окончании расследования, как и предыдущий, отчет будет полностью представлен причастным сторонам, уточнил вице-министр. При этом он не смог назвать конкретную дату.

Самолет Embraer-190 компании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в числе которых девять россиян. Всего на борту было 16 граждан России.

Ранее президент Владимир Путин высказался о дальнейшем сотрудничестве России и Азербайджана.

