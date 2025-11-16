Россиян предупредили, чем могут быть опасны таблетки для посудомоечных машин

Таблетки для посудомоечных машин — это концентрированные смеси неорганических и органических веществ, предназначенные для удаления жиров, белков и других загрязнений с поверхности посуды. Их эффективность не вызывает сомнений, однако они могут представлять потенциальный источник опасности — как для человека, так и для окружающей среды, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«В большинстве промышленных таблеток содержатся поверхностно-активные вещества (ПАВ), ферменты, отбеливатели, а также компоненты для смягчения воды. Некоторые из них, например, этоксилаты жирных спиртов, лаурилсульфат натрия (SLS) и хлорсодержащие соединения, способны вызывать раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей, а также аллергические реакции. При недостаточном ополаскивании посуды остатки этих веществ могут попасть в организм человека с пищей и при регулярном контакте приводить к нарушению микрофлоры кишечника. Особенно чувствительны к таким воздействиям дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ», — объяснил он.

Важным фактором риска является неправильное использование таблеток. Если средство помещается не в дозатор, а в камеру, оно может не полностью раствориться и его частицы останутся на посуде. В регионах с высокой жесткостью воды эффективность ополаскивания снижается, что увеличивает вероятность химического загрязнения. В таких случаях рекомендуется использовать регенерирующую соль и отдельный ополаскиватель, а также выбирать таблетки с маркировкой «без фосфатов» и «без хлора».

«Предпочтительно использовать таблетки, содержащие перкарбонат натрия — он распадается на безопасные компоненты (воду, кислород и карбонат натрия) и не образует токсичных побочных продуктов. Однако даже такие средства требуют строгого соблюдения инструкции: температура воды должна быть не ниже 55 °C, а цикл мойки — не короче 90 минут. Это обеспечивает полное разложение активных компонентов и минимизирует риск их остаточного присутствия», — сказал химик.

Регулярно очищайте посудомоечную машину от накипи и остатков моющего средства — это снизит потенциальный вред для здоровья, заявил эксперт. Особенно важно следить за чистотой моделей с металлическими элементами, где могут накапливаться соли тяжелых металлов. Также важно не превышать рекомендованную дозировку: использование двух таблеток вместо одной не повышает качество мойки, но увеличивает химическую нагрузку.

«Сегодня на рынке есть экологичные альтернативы — таблетки на основе цитратов, бикарбонатов и растительных ПАВ. Их эффективность может быть ниже, особенно при сильных загрязнениях, но они безопасны для человека и природы», — заметил он.

Важно помнить, что использовать таблетки для ручного мытья посуды не следует: входящие в состав щелочи и кальцинированная сода создают сильно щелочную среду, которая эффективно справляется с жировыми загрязнениями, но может негативно воздействовать на кожу рук — вызывать сухость, раздражение и даже химические ожоги при длительном контакте, резюмировал Дорохов.

