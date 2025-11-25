ФСБ сообщила о задержании подростка, готовившего теракт в Калининградской области

ФСБ: в Калининградской области подросток по заданию Киева готовил теракт в храме

В Калининградской области удалось предотвратить попытку теракта против одного из православных храмов региона. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

В ведомстве указали, что нападение готовили при координации украинских спецслужб. Исполнителем должен был стать несовершеннолетний, который связан с запрещенной в России террористической организацией. По данным службы, речь идет о гражданине России 2008 года рождения.

В ФСБ установили, что подросток через мессенджер Telegram вступил в контакт с вербовщиком и заявил о готовности поддержать политику Киева, совершив теракт. По указанию куратора он выбрал цель, провел разведку и собрал самодельные зажигательные устройства из приобретенных заранее компонентов.

Подростка задержали в момент, когда он попытался реализовать задуманное рядом с храмом. У него забрали взрывные средства и телефон, который использовался для связи с куратором с Украины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт по статьям ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Ранее в Алтайском крае предотвратили попытку диверсии на железной дороге.