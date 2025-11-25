На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ сообщила о задержании подростка, готовившего теракт в Калининградской области

ФСБ: в Калининградской области подросток по заданию Киева готовил теракт в храме
true
true
true

В Калининградской области удалось предотвратить попытку теракта против одного из православных храмов региона. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

В ведомстве указали, что нападение готовили при координации украинских спецслужб. Исполнителем должен был стать несовершеннолетний, который связан с запрещенной в России террористической организацией. По данным службы, речь идет о гражданине России 2008 года рождения.

В ФСБ установили, что подросток через мессенджер Telegram вступил в контакт с вербовщиком и заявил о готовности поддержать политику Киева, совершив теракт. По указанию куратора он выбрал цель, провел разведку и собрал самодельные зажигательные устройства из приобретенных заранее компонентов.

Подростка задержали в момент, когда он попытался реализовать задуманное рядом с храмом. У него забрали взрывные средства и телефон, который использовался для связи с куратором с Украины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт по статьям ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Ранее в Алтайском крае предотвратили попытку диверсии на железной дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами