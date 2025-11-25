На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тюменец напал на 98-летнюю женщину-ветерана после отказа в деньгах

В Тюмени мужчина избил 98-летнюю женщину ради 29 тысяч рублей и получил срок
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Тюмени осудили мужчину, который ограбил 98-летнюю женщину-ветерана ВОВ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В мае текущего года 53-летний Сергей С. пришел к пожилой женщине, которой ранее помогал починить сантехнику. Пенсионерка узнала его и впустила в квартиру, но тут же пожалела об этом.

Мужчина потребовал деньги, однако получил отказ, и трижды ударил хозяйку по голове, а затем стал угрожать ей ножницами и повторил требование. Тогда женщина сообщила ему, где хранит сбережения. Добычей грабителя стали 29 тыс. рублей.

В отношении Сергея, который ранее был неоднократно судим, возбудили очередное уголовное дело. За разбой с причинением тяжкого вреда здоровья суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и ограничению свободы на полтора года.

Ранее в Петербурге студент нашел подработку у мошенников и обманул 96-летнюю блокадницу.

