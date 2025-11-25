Психолог раскрыл, для кого опасен тренд на 15 минут в тишине

«Цифровая детоксикация» может представлять опасность для склонных к тревожным расстройствам людей, поскольку тишина для них рискует стать триггером для катастрофических мыслей и панических атак. Об этом «Москве 24» рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев, комментируя тренд на «сырую скуку», при котором нужно просто сидеть 15 минут в тишине без телефона, музыки и так далее.

«Для многих, часто неосознанно, постоянный информационный шум является своего рода психологической защитой, барьером от встречи с собственным внутренним хаосом. Когда этот барьер резко убирают, человек может столкнуться с тем, к чему совершенно не готов», — предупредил психолог.

По его словам, если человек не проработал травматический опыт, эта практика может вызвать у него флешбэки. Кроме того, при наличии депрессии она способна усилить руминативное мышление — зацикливание на мыслях и поступках негативного характера. Чтобы этого избежать, Евстигнеев посоветовал начинать с интервалов в две-три минуты и прислушиваться к своему состоянию.

Результаты опроса, проведенного сервисом Литрес и сетью магазинов «Читай‑город», которые есть у «Газеты.Ru», до этого показали, что большинство россиян считают нужным регулярно проводить дни без интернета и соцсетей. По данным исследования, 76% опрошенных устали от постоянного потока информации. При этом чуть больше половины (53%) хотя бы раз устраивали цифровой детокс, отказавшись от интернета и соцсетей на сутки.

