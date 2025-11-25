Врач назвала скрытые признаки развития гипертонии

Врач Погосова: шум в ушах может говорить о развитии гипертонии

Головные боли, тяжесть в затылке, головокружение, тошнота, шум в ушах, нарушения зрения, учащенное сердцебиение, дискомфорт в груди или одышка при нагрузке могут сигнализировать о повышенном давлении и начале гипертонии. Об этом kp.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Нана Погосова.

По ее словам, скачки давления у пациентов могут проявляться различными симптомами.

«У значительной части людей повышение артериального давления не сопровождается никакими субъективными проявлениями и даже очень высокие значения давления могут обнаруживаться совершенно случайно. Риск сердечно-сосудистых осложнений не зависит от того, ощущает ли человек повышение артериального давления или нет», — подчеркнула Погосова.

К другим признакам развития недуга врач отнесла перемены настроения, внутреннее волнение, потливость, сильную утомляемость, слабость и беспокойный сон. При появлении таких сигналов важно периодически измерять давление, заключила она.

Исследователи Гетеборгского университета до этого выяснили, что комбинация апноэ сна и бессонницы является самым сильным фактором риска высокого артериального давления среди нарушений сна.

