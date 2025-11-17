На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван неочевидный фактор риска гипертонии

Hypertension: хроническая боль в шее повышает риск развития гипертонии на 19%
true
true
true
close
Freepik.com

Ученые из Университета Глазго обнаружили, что хроническая боль в разных частях тела значительно увеличивает вероятность повышения кровяного давления у взрослых. Результаты исследования опубликованы в журнале Hypertension.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных о здоровье 200 тысяч испытуемых из США с хронической болью. Участники указывали локализацию боли, отмечали ее продолжительность и влияние на повседневную активность. Для включения в исследование хроническая боль должна была длиться не менее трех месяцев.

Результаты показали: хроническая локализованная боль повышала риск гипертонии на 20%, а кратковременная — на 10%. При этом хроническая боль в животе была связана с увеличением вероятности заболевания на 43%, головная боль — на 22%, боль в шее и плечах — на 19%, а боль в бедре и спине — на 17% и 16% соответственно.

В исследовании учитывались дополнительные факторы риска, включая воспаление и депрессию. Воспаление оценивали по уровню С-реактивного белка в крови, депрессию — по анкетным данным о подавленном настроении, потере интереса, тревожности или апатии. Несмотря на влияние этих факторов, связь между хронической болью и повышением давления сохранялась.

«При оказании помощи людям с хронической болью медицинские работники должны учитывать повышенный риск гипертонии, как напрямую, так и опосредованно. Раннее распознавание боли может способствовать своевременной диагностике и лечению сердечно-сосудистых осложнений», — отмечает соавтор исследования, доктор медицинских наук Джилл Пелл.

Ранее ученые выяснили, что на ранних стадиях гипертонии начинается повреждение мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами