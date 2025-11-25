В Совфеде напомнили о праве многодетных семей на бесплатное посещение музеев

Российские многодетные семьи имеют право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев, парков и выставочных площадок. После предъявления удостоверения в учреждении им должны выдать входной билет без оплаты, напомнил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

Уточнить, на какие именно музеи и выставочные площадки распространяется эта мера поддержки, можно на сайтах учреждений, а также в личном кабинете на портале госуслуг.

«Для оформления льготы достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи или электронный документ через портал «Госуслуги», — отметил Мурог.

После этого посетителям должны выдать билет – в бумажном или электронном виде. Попасть на выставку или в парк многодетные семьи могут в любое удобное время в часы работы музея, заключил сенатор.

До этого министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России с начала года количество многодетных семей выросло более чем на 8%. Всего, по его словам, сейчас в стране насчитывается примерно 2,9 млн многодетных семей. Кроме того, недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 млн, а по итогам десяти месяцев этого года их стало уже 9,2 млн, сообщил министр.

Ранее в России предложили вернуть многодетным мамам выход на пенсию в 55 лет.