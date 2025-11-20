На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Добыча угля «Мечелом» упала более чем до десятилетнего минимума

«Мечел» снизил добычу угля до десятилетнего минимума на фоне кризиса отрасли
Global Look Press

По результатам третьего квартала 2025 года горнодобывающая компания «Мечел» зафиксировала добычу угля в объеме 1,28 млн тонн, что является самым низким показателем за последние десять с лишним лет. Этот объем на 16% меньше, чем во втором квартале текущего года, и на 55% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда было добыто 2,89 млн тонн, отмечает компания.

Текущий уровень добычи приблизительно в пять раз уступает пиковым показателям 2013 года, когда объем добываемого угля ежеквартально составлял 6,4–7 млн тонн.

В отчетах компании отсутствуют подробные данные о ежеквартальной добыче угля за период с 2010 по 2012 год. В 2009 году поквартальная добыча варьировалась от 2,99 млн до 5,44 млн тонн. Согласно материалам компании, в первом квартале 2004 года добыча угля составила 3,6 млн тонн, а в первом квартале 2003 года была на 5,8% меньше, то есть около 3,4 млн тонн.

В августе 2025 года «Мечел» сообщал о приостановке производства убыточных марок угля в первом полугодии, объясняя это давлением на угольную промышленность. Данное решение было принято «на фоне растущих затрат, сильного курса рубля и санкционных ограничений», что привело к «значительному ухудшению экономических показателей угольного бизнеса».

Ранее глава Кузбасса Илья Середюк сообщил, что из-за кризиса в угольной отрасли регион недополучит 32 млрд рублей доходов 2025 году.

