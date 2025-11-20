Добыча угля «Мечелом» упала более чем до десятилетнего минимума

По результатам третьего квартала 2025 года горнодобывающая компания «Мечел» зафиксировала добычу угля в объеме 1,28 млн тонн, что является самым низким показателем за последние десять с лишним лет. Этот объем на 16% меньше, чем во втором квартале текущего года, и на 55% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда было добыто 2,89 млн тонн, отмечает компания.

Текущий уровень добычи приблизительно в пять раз уступает пиковым показателям 2013 года, когда объем добываемого угля ежеквартально составлял 6,4–7 млн тонн.

В отчетах компании отсутствуют подробные данные о ежеквартальной добыче угля за период с 2010 по 2012 год. В 2009 году поквартальная добыча варьировалась от 2,99 млн до 5,44 млн тонн. Согласно материалам компании, в первом квартале 2004 года добыча угля составила 3,6 млн тонн, а в первом квартале 2003 года была на 5,8% меньше, то есть около 3,4 млн тонн.

В августе 2025 года «Мечел» сообщал о приостановке производства убыточных марок угля в первом полугодии, объясняя это давлением на угольную промышленность. Данное решение было принято «на фоне растущих затрат, сильного курса рубля и санкционных ограничений», что привело к «значительному ухудшению экономических показателей угольного бизнеса».

Ранее глава Кузбасса Илья Середюк сообщил, что из-за кризиса в угольной отрасли регион недополучит 32 млрд рублей доходов 2025 году.