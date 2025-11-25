На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемая в растрате депутат ДНР приобрела 285 объектов недвижимости

Находящаяся в СИЗО депутат ДНР Бондаренко владела 285 объектами недвижимости
true
true
true
close
Суды общей юрисдикции города Москвы

Депутат Народного совета Донецкой народной республики Татьяна Бондаренко, которую обвиняют в растрате, приобрела 285 объектов недвижимости. Об этом, ссылаясь на судебные материалы, сообщает РИА Новости.

В документах говорится, что депутат, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений, зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимого имущества, от которого затем избавилась, формально перерегистрировав часть из них под видом заключения договоров дарения на своего брата. Поэтому сейчас Бондаренко официально не обладает каким-либо недвижимым имуществом.

В материалах дела подчеркивается, что стоимость объектов во много раз превышает суммарный доход депутата и ее родственников.

13 ноября стало известно, что суд арестовал у Бондаренко десятки земельных участков в Курской области.

Татьяна Бондаренко занимает должность заместителя председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию парламента ДНР. Она была избрана депутатом в 2023 году и является уроженкой Курска.

Ранее глава стройкомпании рассказал о хищении миллионов на фортификации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами