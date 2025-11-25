Обвиняемая в растрате депутат ДНР приобрела 285 объектов недвижимости

Депутат Народного совета Донецкой народной республики Татьяна Бондаренко, которую обвиняют в растрате, приобрела 285 объектов недвижимости. Об этом, ссылаясь на судебные материалы, сообщает РИА Новости.

В документах говорится, что депутат, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений, зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимого имущества, от которого затем избавилась, формально перерегистрировав часть из них под видом заключения договоров дарения на своего брата. Поэтому сейчас Бондаренко официально не обладает каким-либо недвижимым имуществом.

В материалах дела подчеркивается, что стоимость объектов во много раз превышает суммарный доход депутата и ее родственников.

13 ноября стало известно, что суд арестовал у Бондаренко десятки земельных участков в Курской области.

Татьяна Бондаренко занимает должность заместителя председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию парламента ДНР. Она была избрана депутатом в 2023 году и является уроженкой Курска.

