Вулканолог оценил последствия извержения вулканов в Африке и Азии

Вулканолог порекомендовал изменить авиатрассы из-за извержения вулканов в Африке и Азии
Юрий Демянчук/РИА Новости

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров выразил обеспокоенность по поводу возможных негативных последствий для авиации из-за активизации вулканов в Африке и Азии. Своим мнением он поделился с ТАСС.

24 ноября было отмечено пробуждение вулкана Хейли-Губби в Эфиопии, который находился в состоянии покоя более 10 тыс. лет. В тот же день извержение вулкана Семеру в Индонезии привело к выбросу пепла на высоту 4,7 км. Кроме того, началась активность вулкана Сакурадзима в Японии, а на Камчатке резко возросла активность вулкана Безымянный.

«Серьезную опасность извержения вулканов представляют для авиации: оперативным службам следует пересмотреть маршруты воздушных трасс, чтобы активность вулканов не угрожала полетам», — пояснил Озеров.

Он отметил, что вулканический пепел, попадая в турбины самолетов, способен вызвать нарушение работы двигателей.

Согласно прогнозам ученых, в ближайшие сутки вулкан Безымянный на Камчатке может выбросить пепел на высоту до 15 км.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла.

