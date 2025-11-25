На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили о возможном извержении вулкана Безымянный

На Камчатке в ближайшие сутки может начаться извержение вулкана Безымянный
close
Александр Пирагис/РИА Новости

В ближайшие 24 часа на Камчатке может начаться взрывное извержение вулкана Безымянный. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

В последнее время фиксируется возрастание эффузивной активности Безымянного, сопровождаемое мощными выбросами газа и пара и увеличением многочисленных раскаленных лавин. Кроме того, спутниковые данные свидетельствуют о крупной тепловой аномалии над вулканом.

Поэтому не исключено, что в ближайшие сутки произойдет сильное эксплозивное извержение с выбросами пепла на высоту до 10-15 километров над уровнем моря

В Главном управлении МЧС по Камчатскому краю предупредили, что при выбросах пепла, в зависимости от направления ветра, возможно распространение шлейфа и выпадение пепловых осадков в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного.

19 ноября сообщалось, что извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява на высоте 5676 метров над уровнем моря.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами