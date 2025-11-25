Ученые предупредили о возможном извержении вулкана Безымянный

На Камчатке в ближайшие сутки может начаться извержение вулкана Безымянный

В ближайшие 24 часа на Камчатке может начаться взрывное извержение вулкана Безымянный. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

В последнее время фиксируется возрастание эффузивной активности Безымянного, сопровождаемое мощными выбросами газа и пара и увеличением многочисленных раскаленных лавин. Кроме того, спутниковые данные свидетельствуют о крупной тепловой аномалии над вулканом.

Поэтому не исключено, что в ближайшие сутки произойдет сильное эксплозивное извержение с выбросами пепла на высоту до 10-15 километров над уровнем моря

В Главном управлении МЧС по Камчатскому краю предупредили, что при выбросах пепла, в зависимости от направления ветра, возможно распространение шлейфа и выпадение пепловых осадков в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного.

