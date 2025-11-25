Британцы массово проявляют желание переехать в Россию

Сотни британцев хотят переехать в Россию по визе общих ценностей из-за несогласия с политикой властей Великобритании и лучших условий жизни в России. Об этом сообщает издание Daily Star.

«Сотни британцев подают заявки на проживание в России, поскольку их раздражает чрезмерный воукизм (повышенное внимание в политике к вопросам социальной, расовой и половой идентичности. — прим. ред.) в Великобритании», — говорится в сообщении.

По словам представителя компании Moscow Connect, оказывающей помощь в переезде в Россию частным лицам и предпринимателям, Филипа Хатчинсона, каждую неделю поступает от 50 до 80 заявок от британцев, желающих сменить место жительства. Он отметил, что «значительное число» британцев выражают разочарование высокими налогами и направлением средств на поддержку Украины.

«Я люблю Россию. Там нет преступности, улицы чистые, она хорошо развита», — рассказал изданию один из пожелавших переехать в РФ британцев.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение временного вида на жительство для иностранцев, прибывших в Россию из-за неприятия политики их родных стран. Данный указ позволяет получить обыкновенную частную визу сроком на три месяца без необходимости подтверждать знание русского языка, при условии подачи письменного заявления с указанием мотивов в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение.

Ранее в Госдуме заявили, что участвующие в СВО иностранцы становятся гражданами РФ.