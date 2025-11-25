На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британцы массово проявляют желание переехать в Россию

Daily Star: сотни британцев хотят переехать в РФ по визе общих ценностей
true
true
true
close
Peter Morrison/AP

Сотни британцев хотят переехать в Россию по визе общих ценностей из-за несогласия с политикой властей Великобритании и лучших условий жизни в России. Об этом сообщает издание Daily Star.

«Сотни британцев подают заявки на проживание в России, поскольку их раздражает чрезмерный воукизм (повышенное внимание в политике к вопросам социальной, расовой и половой идентичности. — прим. ред.) в Великобритании», — говорится в сообщении.

По словам представителя компании Moscow Connect, оказывающей помощь в переезде в Россию частным лицам и предпринимателям, Филипа Хатчинсона, каждую неделю поступает от 50 до 80 заявок от британцев, желающих сменить место жительства. Он отметил, что «значительное число» британцев выражают разочарование высокими налогами и направлением средств на поддержку Украины.

«Я люблю Россию. Там нет преступности, улицы чистые, она хорошо развита», — рассказал изданию один из пожелавших переехать в РФ британцев.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение временного вида на жительство для иностранцев, прибывших в Россию из-за неприятия политики их родных стран. Данный указ позволяет получить обыкновенную частную визу сроком на три месяца без необходимости подтверждать знание русского языка, при условии подачи письменного заявления с указанием мотивов в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение.

Ранее в Госдуме заявили, что участвующие в СВО иностранцы становятся гражданами РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами