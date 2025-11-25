Суд на этой неделе допросит фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Военный суд на этой неделе допросит 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

На выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, рассматривающего уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле», государственное обвинение завершает представление доказательств на этой неделе. Об этом ТАСС сообщил источник, принимающий участие в судебном процессе.

«На этой неделе гособвинение планирует закончить представление доказательств и перейти к допросу 19 подсудимых», — проинформировал собеседник агентства.

Информацию о скором переходе к допросу подсудимых подтвердила адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших по данному делу.

29 сентября в ходе судебного процесса по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», потерпевшие дали показания о том, что слышали, как нападавшие использовали арабский язык в общении друг с другом, а также вели телефонный разговор с женщиной.

Одна из пострадавших засвидетельствовала, что при стрельбе в зале и коридоре террористы обменялись короткими репликами на арабском языке. Она также сообщила о женском голосе, разговаривающем с боевиками на том же языке. По мнению свидетельницы, разговор велся по телефону, так как рядом с нападавшими никого не наблюдалось.

Ранее суд арестовал на 14 суток мужчину за комментарий о теракте в «Крокусе».