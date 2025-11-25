На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Таганроге в результате атаки БПЛА есть пострадавшие

Слюсарь: в Таганроге и Бессергеновке ранены три человека при атаках БПЛА
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Таганроге и Бессергеновке Ростовской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов получили ранения три человека. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«Прямо сейчас идет отражение воздушной атаки врага», — написал он.

По данным главы Ростовской области, в Таганроге по улице Инструментальной повреждения получили фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме, а также автомобили на парковках.

«В промзоне загорелось складское помещение», — добавил Слюсарь.

В Неклиновском районе в населенном пункте Петрушино произошел пожар в частном доме. В селе Весело-Вознесенка повреждена труба внешнего газопровода возле частного дома.

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев, сообщил, что в Таганроге произошло более 20 взрывов.

Глава города Светлана Камбулова заявила, что на территории Таганрога объявлена воздушная опасность. Также она призвала жителей соблюдать спокойствие.

Ранее в Подмосковье ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами