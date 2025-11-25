В Таганроге в результате атаки БПЛА есть пострадавшие

Слюсарь: в Таганроге и Бессергеновке ранены три человека при атаках БПЛА

В Таганроге и Бессергеновке Ростовской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов получили ранения три человека. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«Прямо сейчас идет отражение воздушной атаки врага», — написал он.

По данным главы Ростовской области, в Таганроге по улице Инструментальной повреждения получили фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме, а также автомобили на парковках.

«В промзоне загорелось складское помещение», — добавил Слюсарь.

В Неклиновском районе в населенном пункте Петрушино произошел пожар в частном доме. В селе Весело-Вознесенка повреждена труба внешнего газопровода возле частного дома.

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев, сообщил, что в Таганроге произошло более 20 взрывов.

Глава города Светлана Камбулова заявила, что на территории Таганрога объявлена воздушная опасность. Также она призвала жителей соблюдать спокойствие.

