В Подмосковье рассмотрят дело экс-судьи Тришкина о хулиганстве

Видновский суд Московской области начнет рассмотрение дела в отношении отставного судьи военного суда Альберта Тришкина. Согласно обвинению, Тришкин во время дорожного инцидента произвел выстрел из травматического оружия в водителя такси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебного учреждения.

«Судебное заседание начнется в 10:00», — уточнили в суде.

Бывшему военному судье инкриминируют статью 112 УК РФ, а именно умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное из хулиганских побуждений и с применением оружия.

Уголовное преследование в отношении Альберта Тришкина началось с одобрения Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), последовавшего после обращения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Первоначально планировалось ужесточить обвинение, включив в него мотив ненависти или вражды. Тем не менее в суд дело поступило с единственной квалификацией — совершение преступления «из хулиганских побуждений».

Согласно документам, представленным на заседании ВККС, инцидент произошел в Ленинском городском округе Подмосковья. Водитель такси, маневрируя задним ходом, создал затруднение для движения автомобиля Hyundai, которым управлял Тришкин. Последовавшая словесная перебранка закончилась тем, что бывший судья выстрелил таксисту в ногу из травматического пистолета, не прошедшего процедуру регистрации.

