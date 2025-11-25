На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье рассмотрят дело экс-судьи Тришкина о хулиганстве

Суд в Подмосковье рассмотрит дело бывшего военного судьи Тришкина о хулиганстве
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Видновский суд Московской области начнет рассмотрение дела в отношении отставного судьи военного суда Альберта Тришкина. Согласно обвинению, Тришкин во время дорожного инцидента произвел выстрел из травматического оружия в водителя такси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебного учреждения.

«Судебное заседание начнется в 10:00», — уточнили в суде.

Бывшему военному судье инкриминируют статью 112 УК РФ, а именно умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное из хулиганских побуждений и с применением оружия.

Уголовное преследование в отношении Альберта Тришкина началось с одобрения Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), последовавшего после обращения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Первоначально планировалось ужесточить обвинение, включив в него мотив ненависти или вражды. Тем не менее в суд дело поступило с единственной квалификацией — совершение преступления «из хулиганских побуждений».

Согласно документам, представленным на заседании ВККС, инцидент произошел в Ленинском городском округе Подмосковья. Водитель такси, маневрируя задним ходом, создал затруднение для движения автомобиля Hyundai, которым управлял Тришкин. Последовавшая словесная перебранка закончилась тем, что бывший судья выстрелил таксисту в ногу из травматического пистолета, не прошедшего процедуру регистрации.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал таксиста, стрелявшего в агрессивного пассажира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами