Суд принял к рассмотрению дело судьи Тришкина о стрельбе в таксиста

Суд в Подмосковье начал рассмотрение дела судьи Тришкина о стрельбе в таксиста

Видновский городской суд Московской области начал рассмотрение уголовного дела отставного судьи военного суда Альберта Тришкина. Согласно обвинению, Тришкин во время дорожного конфликта выстрелил из травматического пистолета в водителя такси, пишет РИА Новости.

«Уголовное дело в отношении Тришкина поступило в суд и принято к рассмотрению», – сообщается в документах.

Подчеркивается, что бывший военный судья обвиняется по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное из хулиганских побуждений и с использованием оружия.

Решение о возбуждении уголовного дела против Тришкина было принято Высшей квалификационной коллегией судей РФ (ВККС) по запросу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Изначально предполагалось добавить в обвинение квалифицирующий признак о совершении преступления по мотивам ненависти или вражды. Однако в конечном итоге в судебное разбирательство дело поступило только с квалификацией «из хулиганских побуждений».

Из материалов, представленных на заседании ВККС, следует, что водитель такси приехал в Ленинский городской округ Московской области. При движении задним ходом такси создало помеху автомобилю Hyundai, в котором находился Тришкин. В результате возникшей словесной перепалки экс-судья выстрелил таксисту в ногу из незарегистрированного травматического пистолета.

Предусмотренное статьей максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин планирует возбудить дела в отношении шести судей.