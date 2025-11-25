На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге оштрафовали мужчину, продававшего товары с сатанинской символикой

Суд в Петербурге оштрафовал предпринимателя за товары с сатанинской символикой
true
true
true
close
Shutterstock

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал индивидуального предпринимателя за торговлю товарами с сатанинской символикой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

9 октября ИП Алексей Часовенский выставил на продажу товары с атрибутикой и символикой сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), запрещенного решением Верховного Суда России. В частности, он пытался сбыть: футболку с Бафометом, три кошелька коричневого цвета с изображением козла с пентаграммой, две пары женских трусов фиолетового цвета и четыре шкатулки с тем же козлом, два деревянных алтаря и круглую подставку для телефона с перевернутой пентаграммой.

Часовенский привлечен к административной ответственности за изготовление или сбыт в целях пропаганды атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. Невский районный суд оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей. Товар с экстремистской символикой конфискован.

21 ноября стало известно, что районный суд Краснодара оштрафовал местную жительницу за публикацию карты таро с изображением дьявола и пентаграммой.

Ранее юрист рассказал о возможном наказании за атрибуты к Хеллоуину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами