В Петербурге оштрафовали мужчину, продававшего товары с сатанинской символикой

Суд в Петербурге оштрафовал предпринимателя за товары с сатанинской символикой

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал индивидуального предпринимателя за торговлю товарами с сатанинской символикой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

9 октября ИП Алексей Часовенский выставил на продажу товары с атрибутикой и символикой сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), запрещенного решением Верховного Суда России. В частности, он пытался сбыть: футболку с Бафометом, три кошелька коричневого цвета с изображением козла с пентаграммой, две пары женских трусов фиолетового цвета и четыре шкатулки с тем же козлом, два деревянных алтаря и круглую подставку для телефона с перевернутой пентаграммой.

Часовенский привлечен к административной ответственности за изготовление или сбыт в целях пропаганды атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. Невский районный суд оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей. Товар с экстремистской символикой конфискован.

21 ноября стало известно, что районный суд Краснодара оштрафовал местную жительницу за публикацию карты таро с изображением дьявола и пентаграммой.

Ранее юрист рассказал о возможном наказании за атрибуты к Хеллоуину.