В Харьковской области фиксируются перебои со светом и водоснабжением

«Зеркало недели»: в Чугуеве Харьковской области начались перебои со светом
Stringer/dpa/Global Look Press

Перебои с электро- и водоснабжением зафиксировали в городе Чугуеве в Харьковской области Украины. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Подробная информация не приводится.

Ранее сообщалось о взрывах в Харьковской области.

Вечером 24 ноября сообщалось о мощном взрыве в Одессе в районе тепловой электростанции (ТЭЦ). После взрыва в Одессе начались перебои со светом.

Также сообщалось о взрыве в Чернигове на севере Украины.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. Так, 14 ноября Вооруженные силы РФ поразили все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Военный обозреватель полковник в отставке Михаил Ходаренок в материале для «Газеты.Ru» разбирался, действительно ли это так.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области пропал свет.

Новости Украины
