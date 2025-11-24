На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новой Зеландии решили полностью уничтожить диких кошек

Новая Зеландия приняла решение об искоренении к 2050 году диких кошек
Shutterstock/rai106

В Новой Зеландии к 2050 году будут полностью истреблены все дикие кошки. Об этом со ссылкой на министра охраны природы страны Таму Потаку сообщает газета The Guardian.

Дикие кошки включены в принятую в 2016 государственную программу «Без хищников — 2050», в соответствии с которой в Новой Зеландии уничтожаются хищники, наносящие особый ущерб местной уникальной фауне.

В настоящее время в стране насчитывается свыше 2,5 млн диких кошек, ведущих свое происхождение от завезенных европейцами домашних кошек. В некоторых районах их уже уничтожают, но к следующему году будут приняты меры, направленные на их полное искоренение.

Планы по уничтожению диких кошек вызвали серьезную критику со стороны защитников животных, которые обвиняют власти в излишней жестокости.

19 апреля сообщалось, что международная группа ученых из Италии и Великобритании опровергла ведущую теорию о происхождении домашних кошек. Два масштабных генетические исследования показали, что современные питомцы распространились по Европе благодаря викингам, римлянам и религиозным культам.

Ранее рысь поселилась во дворе частного дома в Забайкалье и попала на видео.

