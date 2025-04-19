Открытие ученых перевернуло представление о происхождении домашних кошек

Международная группа ученых из Италии и Великобритании опровергла ведущую теорию о происхождении домашних кошек. Два масштабных генетические исследования показали, что современные питомцы распространились по Европе благодаря викингам, римлянам и религиозным культам. Результаты опубликованы на портале нерецензированных научных материалов bioRxiv.

Специалисты проанализировали 70 древних кошачьих геномов из 97 археологических памятников, 2416 костей кошек из 206 локаций, а также изучили современные образцы из Северной Африки и Европы.

Данные указали на Тунис как на вероятное историческое место одомашнивания кошек. В Европе первые прирученные кошки появились лишь в I веке н.э. Это на тысячи лет позже предыдущих оценок, связывавших одомашнивание кошек с первыми земледельцами времен неолита.

Исследователи выделили две волны кошачьей миграции. Во II веке до н. э. дикие африканские кошки попали на Сардинию, а затем, в эпоху Римской империи домашние линии широко распространились по европейской территории.

Дальнейший анализ показал, что уже в I тысячелетии до н.э. кошки могли попасть в Европу по торговым путям железного века.

Ученые подчеркнули роль культурных факторов. В Древнем Египте кошек обожествляли (богиня Бастет), греки и римляне ассоциировали их с Артемидой и Дианой, а у скандинавов кошки сопровождали богиню Фрейю.

«Это не просто борьба с грызунами. Религиозный статус сделал кошек ценным «товаром» для торговли и дипломатических даров», — уточнили авторы.

Исследование также задокументировало печальную судьбу европейских диких кошек. С I тысячелетия н.э. их популяция сокращается из-за, потери среды обитания и смешения видов.

Ранее ученые раскрыли тайну появления домашних кошек в древнем Китае.