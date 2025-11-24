На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компания похитила девушку, изнасиловала после потери сознания и удерживала два дня

В Индии пять человек похитили и изнасиловали девушку по пути в колледж
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Индии несовершеннолетняя девушка стала жертвой группового изнасилования. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Одиша. По данным издания, студентка направлялась в местный колледж, когда ее знакомый и четверо его друзей напали на нее на автовокзале и зажали ей нос и рот платком с химикатами.

Когда девушка потеряла сознание, ее затолкали в машину и увезли в место, где изнасиловали. Спустя два дня ее бросили около местной больницы, откуда позже ее перевели в другое медучреждение. Сама пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские задержали нескольких подозреваемых в надругательстве, но машину, на которой увезли студентку, еще не нашли. Сотрудники правоохранительных органов также допрашивают охранника автовокзала, с которым девушка общалась по телефону в тот день.

По данным полиции, с одним из насильников девушка познакомилась в социальных сетях.

Ранее в Волгоградской области подросток изнасиловал чиновницу.

