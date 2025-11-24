В Волгоградской области подросток изнасиловал чиновницу

В Волгоградской области суд вынес приговор молодому человеку, которого обвиняли в изнасиловании чиновницы. Об этом сообщает v1.ru.
По данным портала, об инциденте в поселке Иловля стало известно в прошлом году. Как рассказали местные жители, чиновники якобы решили устроить корпоратив, на который в качестве Деда Мороза пригласили подростка.
Одна из чиновниц, 23-летняя девушка, напилась. Домой ее якобы провожали пьяный юноша и еще одна девушка, которая вскоре ушла. На следующее утро пострадавшая обратилась в полицию.
По данным издания, в местной администрации корпоративы были под запретом, но мероприятие якобы все равно провели.
По версии следствия, школьник изнасиловал девушку, воспользовавшись ее состоянием.
Заседание проходило в закрытом режиме. Суд приговорил несовершеннолетнего к году и шести месяцам лишения свободы, которые он проведет в воспитательной колонии.
Ранее учительница изнасиловала школьницу, пока та спала у нее дома.