В Волгоградской области подросток изнасиловал чиновницу

В Волгоградской области подросток пошел под суд за изнасилование чиновницы
true
true
true
close
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

В Волгоградской области суд вынес приговор молодому человеку, которого обвиняли в изнасиловании чиновницы. Об этом сообщает v1.ru.

По данным портала, об инциденте в поселке Иловля стало известно в прошлом году. Как рассказали местные жители, чиновники якобы решили устроить корпоратив, на который в качестве Деда Мороза пригласили подростка.

Одна из чиновниц, 23-летняя девушка, напилась. Домой ее якобы провожали пьяный юноша и еще одна девушка, которая вскоре ушла. На следующее утро пострадавшая обратилась в полицию.

По данным издания, в местной администрации корпоративы были под запретом, но мероприятие якобы все равно провели.

По версии следствия, школьник изнасиловал девушку, воспользовавшись ее состоянием.

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд приговорил несовершеннолетнего к году и шести месяцам лишения свободы, которые он проведет в воспитательной колонии.

Ранее учительница изнасиловала школьницу, пока та спала у нее дома.

