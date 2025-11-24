На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье мать уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом

В Подмосковье мальчик упал с шеи матери в кастрюлю с супом
Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Семимесячный младенец упал в кастрюлю с кипящим супом и попал в подмосковную больницу. Об этом сообщает Regions.

Инцидент произошел в поселке Лесной Городок. По данным издания, женщина стояла около плиты и готовила, в этот момент маленький сын держался за ее шею.

В какой-то момент мальчик соскользнул в кастрюлю, мать быстро схватила младенца и вызвала медиков. Пострадавшего оперативно госпитализировали в местное медучреждение.

«У него диагностирован термический ожог второй степени. Повреждение затронуло 85–90 процентов поверхности тела», – говорится в публикации.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов, они проводят проверку.

Как полагают эксперты издания, мать не будут привлекать к уголовной ответственности, так как речь идет о несчастном случае, а не о систематическом недосмотре со стороны родителей.

Ранее женщина пережила приступ эпилепсии в горячем душе и получила тяжелые ожоги.

