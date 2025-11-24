Женщина пережила приступ эпилепсии в горячем душе и получила тяжелые ожоги

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Daily Mail: британка пережила приступ эпилепсии в душе и получила ожоги
Kennedy News and Media

Поездка на Сардинию для 38-летней жительницы Лондона Энни Перес превратилась в тяжелое испытание. Женщина, которая с 15 лет живет с эпилепсией, получила серьезные ожоги после приступа, случившегося в горячем душе, пишет Daily Mail.

Друзья женщины заметили, что из ванной течет вода, и, не получив ответа на стук, вошли внутрь. Пострадавшую доставили в ближайший медцентр, откуда ее отправили в больницу на вертолете.

Через два дня Энни очнулась уже с плотными бинтами на руках и ногах — ожоги затронули 11% поверхности тела. По словам врачей, в некоторых местах повреждения доходили «до кости».

Женщина провела три недели в больнице на Сардинии, после чего была перевезена в Лондон, где проходила лечение в течение двух месяцев. Из-за глубины ожогов она долгое время оставалась прикованной к постели и не могла ходить без помощи почти полтора года.

Через год после случившегося Перес вновь побывала на Сардинии, чтобы «создать новые воспоминания» и закрыть тяжелую главу своей жизни.

Сейчас женщина сосредоточена на личных целях: она собирает средства на частную процедуру заморозки яйцеклеток. По ее словам, длительное лечение и последствия травм серьезно повлияли на самооценку и уверенность.

«Это повлияло на мою жизнь во всех сферах — работе, отношениях, здоровье. Мне приходится постоянно адаптироваться. Я должна принять, что последствия останутся со мной навсегда», — добавила Энни.

Ранее пенсионер «сварился заживо» в душе отеля.

