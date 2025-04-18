Несколько человек надышались угарным газом при пожаре на рынке в Геническе

Минздрав Херсонской области: при пожаре в Геническе пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате пожара на рынке в городе Геническе, расположенном в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Изначально в МЧС РФ сообщили о трех пострадавших. Позже их число выросло в два раза.

Как рассказала министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова, люди надышались угарным газом.

«На месте к сотрудникам скорой помощи обратились четверо человек. Еще двое госпитализированы с ожогами слизистой», — уточнила она.

По словам чиновника, сейчас ее подчиненные уточняют информацию о количестве пострадавших. Борчанинова не исключила, что со временем их число может вновь увеличиться.

Утром 18 апреля на рынке в Геническе загорелась торговая палатка. Пламя распространилось на площади 600 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС РФ заявили, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и специальная техника. К текущему моменту им удалось локализовать пожар, но работы по тушению огня еще продолжаются.

Ранее на вокзале в Приморском крае загорелись три автобуса.