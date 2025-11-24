На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задержанный в Санкт-Петербурге Интерполом предприниматель попросил не выдавать его Литве

Задержанный в Санкт-Петербурге бизнесмен попросил не отдавать его Литве
true
true
true
close
Петербургская полиция

Задержанный в Санкт-Петербурге Интерполом учредитель логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой не выдавать его Литве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что в Латвии Гордеева обвиняют в финансовых махинациях. Мужчина утверждает, что стал жертвой рейдерского захвата и корпоративного конфликта.

По версии следователей республики, Гордеев в 2014-2019 годах вывел €1 млн из Overseas Baltic в период банкротства компании.

В конце октября в Санкт-Петербурге сотрудники национального бюро Интерпола задержали 66-летнего бизнесмена одной из стран Балтии, находившегося в международном розыске по обвинению в хищении более €1 млн.

По данным МВД, задержание прошло 31 октября у дома №10-12 по улице Красного Текстильщика. Подозреваемого доставили в отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска.

Ранее США передали России разыскиваемого несколько лет мошенника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами