Задержанный в Санкт-Петербурге Интерполом предприниматель попросил не выдавать его Литве

Задержанный в Санкт-Петербурге бизнесмен попросил не отдавать его Литве

Задержанный в Санкт-Петербурге Интерполом учредитель логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой не выдавать его Литве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что в Латвии Гордеева обвиняют в финансовых махинациях. Мужчина утверждает, что стал жертвой рейдерского захвата и корпоративного конфликта.

По версии следователей республики, Гордеев в 2014-2019 годах вывел €1 млн из Overseas Baltic в период банкротства компании.

В конце октября в Санкт-Петербурге сотрудники национального бюро Интерпола задержали 66-летнего бизнесмена одной из стран Балтии, находившегося в международном розыске по обвинению в хищении более €1 млн.

По данным МВД, задержание прошло 31 октября у дома №10-12 по улице Красного Текстильщика. Подозреваемого доставили в отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска.

