На Мальдивах на россиянина напала «рыба-гопник»

«112»: российский дайвер подвергся нападению рыбы-триггера на Мальдивах
Рыба-триггер (спинорог) напала на российского дайвера на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам пострадавшего, это уже второе нападение со стороны тропической рыбы.

«Первый раз я не брал камеру, но во второй — он (триггер — прим. ред.) снова набросился!» — рассказал дайвер.

Инцидент произошел во время съемки кораллового рифа. На кадрах видно, как рыба берет разгон, чтобы укусить дайвера, но тот отгоняет ее движением ласт. Триггер совершает несколько попыток напасть на оператора, но неизбежно получает отпор и в конце концов перестает преследовать дайвера.

По данным «112», триггер — «морской гопник», который ведет себя агрессивно во время размножения, атакуя и кусая всех, кто приближается к его гнезду, даже если это люди. Укусы могут быть очень болезненными, хотя они и не ядовиты, и рыба способна прокусить гидрокостюм или ласты.

В конце сентября у необитаемого острова Кокос в Коста-Рике акула напала на мексиканского туриста, который занимался подводным плаванием, и укусила его за голову. У дайвера повреждено лицо и область роста волос. Рыба прокусила и его водолазное снаряжение, в том числе кислородный шланг. Мужчина смог самостоятельно подняться на поверхность и позвать на помощь.

Ранее подростки спасли жизнь своему другу, отбив его от акулы.

