Москвичам рассказали об аномально теплой последней неделе осени

Позднякова: на этой неделе в Москве температура будет выше климатической нормы
Сергей Пятаков/РИА Новости

Столичный регион ожидает переменчивая погода на предстоящей неделе с постепенным усилением влияния антициклона. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

Во вторник, 25 ноября, в Москве и Подмосковье ожидаются небольшие осадки. В Московской области температура воздуха составит 0…+3°С.

«Ветер юго-западный, ночью достаточно свежий, но днем стихнет. В среду сохранится вероятность временных небольших осадков при температурном фоне около нуля ночью и +2…+4 градуса днем», — говорится в сообщении.

В четверг погоду будет определять антициклон над Польшей, который принесет в столицу теплый воздух. Ночная температура составит 0…+5 градусов, дневная — +2…+7 градусов.

Незадолго до этого в Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах и налипания мокрого снега на провода и деревья.

Ранее единственную дорогу в Териберку занесло снегом.

