Волонтеры потратили 7 часов, чтобы навести порядок в доме, заваленном мусором

Волонтеры в Сингапуре 7 часов убирались в заваленной мусором квартире
Волонтеры благотворительной организации Keeping Hope Alive из Сингапура провели семь часов в квартире, заполненной газетами и мусором, разыскивая купюры, сложенные хозяином в виде оригами, пишет Mothership. Несмотря на то что на полную уборку им потребовалось бы всего два часа, команда тщательно перебирала каждый слой вещей, чтобы не выбросить деньги. В результате они собрали одну большую сумку, полную купюр и монет.

О проблеме организации сообщила дочь владельца квартиры, опубликовавшая пост в соцсетях. Keeping Hope Alive, занимающаяся поддержкой малообеспеченных сингапурцев, решила вмешаться и помочь. По словам волонтеров, хозяин квартиры — пожилой мужчина — оказался очень независимым человеком, который не хотел беспокоить других, что и привело ситуацию к запущенному состоянию.

Когда команда вошла в квартиру, они увидели, что в помещении нет ни кровати, ни дивана, ни мебели — лишь груды сложенных газет, полностью покрывающих пол. На одной из фотографий высота стопок мусора достигала 165 сантиметров. Мужчина, как выяснили волонтеры, спал на газетах больше десяти лет, накладывая свежие слои поверх старых.

Помещение было заполнено тараканами, клопами и ящерицами. В какой-то момент активисты были вынуждены выйти на воздух из-за резкого запаха гниющей жидкости, пролитой на кухне. Некоторые газеты настолько пропитались водой, что превратились в скользкие, тяжелые блоки, которые приходилось раскалывать палками.

Самой сложной задачей стала необходимость найти купюры, которые мужчина складывал в фигурки оригами и прятал в самых неожиданных местах. Из-за сложных форм иногда было почти невозможно понять, что внутри — мусор или деньги. Волонтерам потребовалось семь часов кропотливой работы, чтобы собрать все обнаруженные средства.

В общей сложности было заполнено почти 40 больших контейнеров и сотни мешков. Помимо уборки, добровольцы перекрасили стены, заменили лампочки, установили водонагреватель, вымыли полы и провели дезинфекцию, чтобы создать для мужчины безопасные и пригодные условия для жизни после его возвращения из больницы.

Ранее женщина, одержимая сбором мусора, заполнила элитную квартиру за $5 млн вещами со свалки.

