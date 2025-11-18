Калининградец сломал палец своей возлюбленной, пытаясь разблокировать ее телефон

В Калининграде мужчина сломал подруге палец, не сумев разблокировать ее телефон

В Калининграде мужчина сломал палец своей возлюбленной и стал фигурантом дела. Об этом сообщает УМВД по региону.

В полицию обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским о том, что ее 28-летний возлюбленный сломал ей палец на левой руке. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Выяснилось, что между партнерами произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина пытался разблокировать телефон женщины по ее отпечатку пальца, а когда она начала вырываться, сломал его.

«Медики диагностировали у пострадавшей перелом», — говорится в сообщении.

На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

