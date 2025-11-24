На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У восьмилетнего мальчика остановилось дыхание после перелома руки в школе

Mirror: в Ирландии ребенок не выжил после полученного в школе перелома руки
true
true
true
close
Соцсети

В Ирландии восьмилетний мальчик получил перелом руки и не выжил. Об этом пишет Mirror.

Несчастный случай произошел 6 ноября в школе, где учился Мэтью Брин. Мальчик сломал руку в двух местах и был экстренно доставлен в больницу на машине скорой помощи. По словам его родных, Мэтью «в тот день чувствовал себя совершенно нормально», и вскоре его выписали.

Ребенку еще предстояла операция в одной из больниц Дублина, однако состояние мальчика резко ухудшилось после госпитализации. Ему прописали таблетки и стероиды, но у него начались сильная рвота и проблемы с дыханием.

Медики рекомендовали матери пациента гулять с Мэтью по коридору и давать ему больше воды. Мальчика выписали из больницы, но к следующему понедельнику, 10 ноября, у него начались проблемы с дыханием.

Состояние Мэтью продолжало ухудшаться, и в конце концов он перестал дышать. Его вновь доставили в больницу, где ввели в искусственную кому и подключили к аппарату жизнеобеспечения. В понедельник, 17 ноября, у ребенка остановилось сердце.

Его родственница открыла сбор на GoFundMe, чтобы оказать поддержку скорбящей семье.

Ранее двухмесячный ребенок не выжил после того, как мать оставила его с отцом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами