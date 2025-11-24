У восьмилетнего мальчика остановилось дыхание после перелома руки в школе

Mirror: в Ирландии ребенок не выжил после полученного в школе перелома руки

В Ирландии восьмилетний мальчик получил перелом руки и не выжил. Об этом пишет Mirror.

Несчастный случай произошел 6 ноября в школе, где учился Мэтью Брин. Мальчик сломал руку в двух местах и был экстренно доставлен в больницу на машине скорой помощи. По словам его родных, Мэтью «в тот день чувствовал себя совершенно нормально», и вскоре его выписали.

Ребенку еще предстояла операция в одной из больниц Дублина, однако состояние мальчика резко ухудшилось после госпитализации. Ему прописали таблетки и стероиды, но у него начались сильная рвота и проблемы с дыханием.

Медики рекомендовали матери пациента гулять с Мэтью по коридору и давать ему больше воды. Мальчика выписали из больницы, но к следующему понедельнику, 10 ноября, у него начались проблемы с дыханием.

Состояние Мэтью продолжало ухудшаться, и в конце концов он перестал дышать. Его вновь доставили в больницу, где ввели в искусственную кому и подключили к аппарату жизнеобеспечения. В понедельник, 17 ноября, у ребенка остановилось сердце.

Его родственница открыла сбор на GoFundMe, чтобы оказать поддержку скорбящей семье.

