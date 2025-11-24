На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В подмосковной Шатуре ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС

Воробьев: в Шатуре ликвидировали последствия атаки беспилотников на ГРЭС
true
true
true
close
соцсети

Котельная в Шатуре подает тепло в дома, последствия атаки беспилотных летательных аппаратов на ГРЭС ликвидированы. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что оборудование работает стабильно, оно вышло на необходимые параметры. По словам губернатора, ремонтно-восстановительные работы на ГРЭС завершаются.

На текущий момент специалисты переподключают многоквартирные дома и социальные объекты на постоянную схему теплоснабжения, на что потребуется еще несколько часов.

Воробьев добавил, что передвижные котельные пока останутся на местах на случай, если в них возникнет необходимость.

Утром 23 ноября беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, на объекте произошел пожар. Местные жители слышали не менее пяти взрывов. По информации МЧС, горели несколько трансформаторов. После налета начались работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами