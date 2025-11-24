В подмосковной Шатуре ликвидировали последствия атаки БПЛА на ГРЭС

Котельная в Шатуре подает тепло в дома, последствия атаки беспилотных летательных аппаратов на ГРЭС ликвидированы. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что оборудование работает стабильно, оно вышло на необходимые параметры. По словам губернатора, ремонтно-восстановительные работы на ГРЭС завершаются.

На текущий момент специалисты переподключают многоквартирные дома и социальные объекты на постоянную схему теплоснабжения, на что потребуется еще несколько часов.

Воробьев добавил, что передвижные котельные пока останутся на местах на случай, если в них возникнет необходимость.

Утром 23 ноября беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, на объекте произошел пожар. Местные жители слышали не менее пяти взрывов. По информации МЧС, горели несколько трансформаторов. После налета начались работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.