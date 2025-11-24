В Петербурге невеста сломала руку за два часа до свадьбы

Baza: невеста из Петербурга сломала руку перед свадьбой из-за тренда в TikTok

Невеста из Санкт-Петербурга сломала руку за два часа до свадебной церемонии, пытаясь повторить тренд из социальной сети TikTok. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Мария готовилась к свадьбе в отеле, где оператор вел съемку.

«В какой-то момент девушке захотелось повторить популярный предсвадебный тренд: пробежать в платье по коридору отеля», — отмечается в сообщении.

Во время бега каблук зацепился за подол, невеста упала и сломала руку. Несмотря на сильную боль, девушка никому не сообщила о травме, чтобы не сорвать свадьбу. Через два часа состоялась церемония.

После регистрации брака Мария рассказала родственникам о травме. Ее доставили в травмпункт, где медики диагностировали перелом со смещением и наложили гипс.

