Пара, познакомившаяся после пробуждения из комы, обручилась в больнице

NYP: в США пара познакомилась после выхода из комы и обручилась в больнице

Пара из Миннесоты, познакомившаяся после выхода из комы, обручилась в больнице, где познакомилась, пишет New York Post.

Зак Зарембински сделал предложение своей возлюбленной Изабель Ричард в больнице Regions в Сент-Поле — том самом месте, где семь лет назад они оба очнулись после комы и впервые встретились. Предложение прошло в присутствии десятков сотрудников больницы и родственников. Когда Ричард согласилась, за их спинами опустилась декорация, открыв огромное сердце из цветов.

Перед тем, как сделать предложение, жених провел невесту к месту, где впервые встретил ее после своего пробуждения от комы. Тогда 18-летний Зак пережил тяжелое кровоизлияние в мозг во время школьного матча и был экстренно прооперирован. Он проснулся спустя девять дней.

Изабель попала в серьезную аварию и также оказалась в коме. Она пришла в сознание через несколько дней, и вскоре их пути с Ричардом пересеклись. Пара признается: их объединяет не только история травм, но и своеобразное «взаимодополнение». У обоих в 2018 году удаляли части черепа для снятия отека — но на противоположных сторонах.

