Корова напала на мать невесты во время свадьбы и сломала ей позвоночник

В США женщина попала в больницу после нападения коровы на свадьбе ее дочери. Об этом пишет People.

По словам Кэсси Константин из Флориды, инцидент произошел на ферме в Висконсине, где ее дочь отмечала свадьбу. Мать невесты, отвечавшая за координацию и оформление торжества, решила сфотографироваться с коровами породы Хайленд, но одна из них внезапно атаковала ее.

«Я просто присела, чтобы поцеловать одну из них в нос и сделать снимок, и буквально через секунду корова внезапно подпрыгнула и положила копыта мне на плечи. <...> Я почувствовала, как сломался мой позвоночник», — рассказала пострадавшая.

Из-за серьезности травм женщину экстренно доставили в больницу, и она пропустила оставшуюся часть праздника. Сейчас Кэсси уже находится дома. Как сообщается, ей предстоит длительное восстановление.

