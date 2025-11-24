Российский школьник разбил незнакомке нос в автобусе

В Твери конфликт в автобусе между пассажиркой и мальчиком закончился потасовкой. Об этом сообщает паблик «Осторожно: Тверь» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписчика.

Инцидент произошел 24 ноября в автобусе №1. Свидетель конфликта рассказал, что и мальчик, и женщина зашли на остановке «Автовокзал». Мальчик занял место рядом с водителем, что, по словам другого пассажира, не понравилось его соседке — она якобы также претендовала на это место.

«Она толкалась и говорила, что школьник — безбилетник. Со стороны школьника начались оскорбления в адрес женщины. Внезапно школьник ударил женщину головой в нос», — рассказал подписчик, добавив, что после этого у пассажирки пошла носом кровь.

Очевидец обратился к родителям хулигана с просьбой объяснить ребенку правила вежливого общения со старшими.

