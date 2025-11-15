На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве нападение пассажира автобуса на контролера попало на видео

В Москве пассажир ударил контролера в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«28 октября в автобусе контролер Организатора перевозок попросил пассажира предоставить проездной билет для проверки оплаты проезда. В ответ Королев Дмитрий Александрович повел себя агрессивно и ударил инспектора по лицу, после чего скрылся с места преступления», — говорится в публикации.

Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как пассажир бьет контролера и выходит из транспорта, при этом после произошедшего между мужчинами продолжается конфликт.

По информации канала, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении нарушителя. Нападение на сотрудников Московского транспорта расценивается как «Применение насилия в отношении представителя власти» по ст. 318 УК РФ. Максимальное наказание за такое нарушиние – лишение свободы сроком на 10 лет.

Ранее в Казани водитель трамвая избил пассажиров, и это попало на видео.

