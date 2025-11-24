На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, что делать при встрече с неадекватными прохожими

Психиатр Шуров: при встрече с неадекватным прохожим нужно вызывать специалистов
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

Если на улице встречается человек, который ведет себя странно или неадекватно, нужно сразу обращаться за помощью к специалистам. Об этом kp.ru рассказал психиатр, нарколог и психотерапевт Василий Шуров.

«Нужно звонить в службу 103, они направят психиатрическую бригаду. Если к пациенту нет доступа, врачи вызовут полицию. Работая на скорой, я часто забирал буйных из отделов полиции. Их нельзя оставлять на улице», — предупредил специалист.

Он объяснил, что такой человек способен неожиданно навредить как самому себе, так и окружающим. По словам психиатра, подобное поведение может привести к несчастному случаю, поэтому важно сразу вызвать медиков и не предпринимать попыток разобраться самостоятельно.

Шуров также отметил, что своевременно обратиться к специалистам нужно и в том случае, если неадекватное поведение наблюдается и со стороны соседа. По его словам, после лечения человек приходит в норму.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский до этого предупредил проверка любой полученной информации поможет не стать жертвой «предновогодних» схем мошенников. По его словам, чаще всего злоумышленники прибегают к фишингу — подделывают оригинальный сайт с помощью двойника и делают рассылку.

Ранее блогер назвал способ борьбы с алкоголизмом в России.

