Россиянам объяснили, что делать при встрече с неадекватными прохожими

Если на улице встречается человек, который ведет себя странно или неадекватно, нужно сразу обращаться за помощью к специалистам. Об этом kp.ru рассказал психиатр, нарколог и психотерапевт Василий Шуров.

«Нужно звонить в службу 103, они направят психиатрическую бригаду. Если к пациенту нет доступа, врачи вызовут полицию. Работая на скорой, я часто забирал буйных из отделов полиции. Их нельзя оставлять на улице», — предупредил специалист.

Он объяснил, что такой человек способен неожиданно навредить как самому себе, так и окружающим. По словам психиатра, подобное поведение может привести к несчастному случаю, поэтому важно сразу вызвать медиков и не предпринимать попыток разобраться самостоятельно.

Шуров также отметил, что своевременно обратиться к специалистам нужно и в том случае, если неадекватное поведение наблюдается и со стороны соседа. По его словам, после лечения человек приходит в норму.

