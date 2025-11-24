На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы правила, которые помогут не стать жертвой «предновогодних» схем мошенников

Специалист Дворянский: мошенники могут подделывать сайты по продаже билетов
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Проверка любой полученной информации поможет не стать жертвой «предновогодних» схем мошенников. Об этом «Москве 24» заявил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

По его словам, чаще всего аферисты прибегают к фишингу — подделывают оригинальный сайт с помощью двойника и делают рассылку, например, с предложением приобрести билеты в театр.

«Излюбленный прием злоумышленников — игра на срочность с помощью подобных сообщений: «Только сегодня, только для вас два билета по цене одного», «успейте воспользоваться суперскидкой, пока она не сгорела». Цель — вынудить пользователей принять импульсивное решение и быстро ввести данные карты, не раздумывая», — предупредил Дворянский.

В этом случае лучше найти официальный сайт организации и проверить наличие акции. Эксперт предупредил, что мошенники могут также заходить в чаты и предлагать якобы купленные билеты, которыми не получится воспользоваться из-за болезни. Еще одна схема — звонок от курьера, который просит продиктовать код из СМС для получения подарка, заключил он.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко до этого говорил, что в преддверии новогодних праздников мошенники активизировали создание фейковых интернет-магазинов, предлагающих красную икру и морские деликатесы.

Ранее в МВД объяснили, какие уловки мошенники используют против разных возрастов.

