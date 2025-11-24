Названы правила, которые помогут не стать жертвой «предновогодних» схем мошенников

Проверка любой полученной информации поможет не стать жертвой «предновогодних» схем мошенников. Об этом «Москве 24» заявил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

По его словам, чаще всего аферисты прибегают к фишингу — подделывают оригинальный сайт с помощью двойника и делают рассылку, например, с предложением приобрести билеты в театр.

«Излюбленный прием злоумышленников — игра на срочность с помощью подобных сообщений: «Только сегодня, только для вас два билета по цене одного», «успейте воспользоваться суперскидкой, пока она не сгорела». Цель — вынудить пользователей принять импульсивное решение и быстро ввести данные карты, не раздумывая», — предупредил Дворянский.

В этом случае лучше найти официальный сайт организации и проверить наличие акции. Эксперт предупредил, что мошенники могут также заходить в чаты и предлагать якобы купленные билеты, которыми не получится воспользоваться из-за болезни. Еще одна схема — звонок от курьера, который просит продиктовать код из СМС для получения подарка, заключил он.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко до этого говорил, что в преддверии новогодних праздников мошенники активизировали создание фейковых интернет-магазинов, предлагающих красную икру и морские деликатесы.

Ранее в МВД объяснили, какие уловки мошенники используют против разных возрастов.