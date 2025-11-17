Сибирячка ударила ногой таксиста в лицо и попала на видео

В Тюмени пассажирка такси ударила водителя ногой в лицо и попала на видео

В Тюмени пассажирка ударила таксиста ногой в лицо прямо во время поездки. Все попало на камеру видеорегистратора. Видео опубликовало издание «72.ru» в Telegram-канале.

Таксист утверждает, что все произошло 17 ноября. Все началось со словесной перепалки — из-за чего произошел спор, мужчина не уточнил — и завершилось открытой агрессией со стороны женщины. На кадрах записи видно, как пассажирка с размаху бьет водителя ногой по лицу.

«Вот такие соседи на Федюнинского, 54 живут. Знай — заявление будет написано. Я от 500 рублей не обеднею, но тебе аукнется», - -предупредил агрессорку потерпевший.

По словам мужчины, женщина за поездку не заплатила.

Ранее в Самарской области женщина с ножом набросилась на таксиста и попала на видео.