Стало известно, в какие страны россияне поедут на Новый год

Турэксперт Осипова: на новогодние праздники россияне поедут в Таиланд и Египет
Day2505/Shutterstock/FOTODOM

Новогодние праздники 2025-2026 годов большая часть россиян проведет в России, однако некоторые из граждан планируют отправиться в дальние путешествия. На данный момент самыми популярными зарубежными направлениями являются Таиланд и Египет. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

Специалист отметила, что при выборе страны для поездки на Новый год важную роль играла транспортная доступность. Путешественники отдавали предпочтение странам, с которыми у России налажено прямое авиасообщение.

«Лидирующие направления — это Египет и Таиланд. Также сейчас туристы выбирают Алжир, Тунис, Эфиопию, Сейшелы, с которыми у нас прямые перелеты. Дальше — Кения, ЮАР, Танзания, Марокко Также поедут в Китай, Вьетнам, на Кубу. И давайте не будем забывать Турцию и Мальдивы», — рассказала Осипова.

Она добавила, что на январских праздниках россияне также посетят и близлежащие страны, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения и другие.

Помимо этого, по словам эксперта, в этом году популярны разные направления внутреннего туризма. Россияне отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Кострому и другие города. Специалист добавила, что востребованными также оказались российские горнолыжные курорты, среди которых Архыз, Красная поляна, Домбай и Шерегеш.

Ранее стало известно, что большинство россиян планируют встретить 2026 год в путешествии.

