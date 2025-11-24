Россиянин пытался сжечь бывшую жену с ее семьей, но их спасли

Тюменец пытался сжечь бывшую жену с ее семьей, но их спасли

Житель Тюменской области предстанет перед судом за попытку расправы над бывшей женой и ее родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в селе Мальково 6 сентября 2025 года. Обвиняемый пришел к частному дому, где спала его бывшая жена, их совместная дочь и ее сожитель.

«Мужчина повесил на входную дверь дома навесной замок, заблокировав выход людям изнутри, а затем поджег строение спичками. Убедившись, что дом горит, он скрылся с места преступления, исключив возможность эвакуации из горящего дома», — рассказали в ведомстве.

На помощь закрытым в доме семье пришли соседи. Они потушили пожар и помогли выбраться проживающим.

