Подросток изнасиловал пятилетнюю соседку, юноша задержан

В Индии 16-летнего юношу задержали по подозрению в надругательстве над пятилетней девочкой. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в деревне под Агрой. В полиции уточнили, что подросток поймал дошкольницу, когда та шла в магазин за продуктами. Юноша отвел ее в заброшенное здание и изнасиловал ее. Услышав крики ребенка, прохожие бросились на помощь. Преступник успел скрыться. Потерпевшую госпитализировали в районную больницу.

Через несколько дней правоохранители задержали подозреваемого.

Ранее в Индии водитель школьного автобуса домогался детей, прикрываясь желанием им помочь.