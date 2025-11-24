Суд признал незаконной перепланировку в московском ЖК «Wine House»

Суд в Москве признал незаконным распоряжение Госжилинспекции о согласовании перепланировки в жилом комплексе «Wine House», где возвели пристройку. Об этом пишут «Известия».

«Признать незаконным распоряжение Госжилинспекции о согласовании перепланировки», — говорится в решении суда.

Жильцы ЖК «Wine House» устроили конфликт из-за незаконной пристройки — веранды, которую сделала Надежда Домокурова, купившая квартиру за более чем 200 млн рублей. Собственники считают, что документы на строительство были сфальсифицированы.

Независимая экспертиза показала, что пристройка увеличила нагрузку на фундамент дома на 15 тонн, что угрожает безопасности всего здания.

Недавно в Москве заочно приговорили к семи годам лишения свободы бывшего совладельца компании «Стройсервисгрупп» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное производство связано с капитальным ремонтом пристройки в комплексе зданий Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, пострадавшем от пожара 11 лет назад.

Ранее суд обязал жителя Ступино, устроившего взрыв газа, выплатить 362 млн на ремонт.